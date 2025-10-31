Россиянку, объявленную в международный розыск, задержали в «Домодедово»

Россиянку Алпият Абдулмуталибову, ранее заочно арестованную и объявленную в международный розыск по делам о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и участии в деятельности признанной террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), задержали в аэропорту «Домодедово», следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Женщину поместили в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРС) при аэропорту, после чего планируется её этапирование в СИЗО в Республике Дагестан, поскольку уголовное дело ведут следователи этого региона.
Материалы указывают, что суд в Дагестане в конце сентября продлил срок её ареста на два месяца, хотя Абдулмуталibова ещё не была доставлена в регион. Следователь ходатайствовал о продлении, ссылаясь на необходимость предъявить обвинение в очной форме, допросить её и провести иные следственные действия.
Фигурантка участвовала в судебном заседании по видеосвязи; её защитник сообщал, что у неё шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние, двое — малолетние, и при нахождении на свободе она готова являться по первому требованию следствия. Тем не менее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца и 5 суток — решение вступило в силу в середине октября. После этапирования женщина будет помещена в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан.
