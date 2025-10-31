Россиянку, объявленную в международный розыск, задержали в «Домодедово»

Фигурантка участвовала в судебном заседании по видеосвязи; её защитник сообщал, что у неё шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние, двое — малолетние, и при нахождении на свободе она готова являться по первому требованию следствия. Тем не менее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца и 5 суток — решение вступило в силу в середине октября. После этапирования женщина будет помещена в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан.