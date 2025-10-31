Ричмонд
Обломки вражеского БПЛА упали на территорию ТЭЦ в Орле

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию ТЭЦ в Орле. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил глава региона Андрей Клычков.

В результате произошедшего повредилось оборудование электростанции. Обошлось без жертв и пострадавших.

— Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб, — добавил губернатор в своем Telegram-канале.

Продолжаются ремонтные работы по устранению всех последствий.

30 октября украинская армия также атаковала дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области.

Кроме того, в Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновнице и ее водителю удалось покинуть машину перед атакой.

