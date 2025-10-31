Ричмонд
Губернатор Клычков: в Орле после атаки беспилотника повреждена ТЭЦ

Губернатор уточнил, что повреждения получило оборудование.

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упали на территории теплоэлектроцентрали в городе Орле, проинформировал Андрей Клычков.

Губернатор уточнил, что в результате атаки повреждения получило оборудование. Он подчеркнул, что возгорание отсутствует. В результате случившегося никто не пострадал.

«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб», — написал он в Telegram.

Губернатор отметил, что в настоящее время электроснабжение почти полностью восстановлено.

«Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины загорелась подстанция ЛЭП.

