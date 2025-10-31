Губернатор Клычков: в Орле после атаки беспилотника повреждена ТЭЦ

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упали на территории теплоэлектроцентрали в городе Орле, проинформировал Андрей Клычков.
Губернатор уточнил, что в результате атаки повреждения получило оборудование. Он подчеркнул, что возгорание отсутствует. В результате случившегося никто не пострадал.
«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб», — написал он в Telegram.
Губернатор отметил, что в настоящее время электроснабжение почти полностью восстановлено.
«Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины загорелась подстанция ЛЭП.