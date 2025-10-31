В Орле отразили атаку БПЛА на ТЭЦ: повреждено оборудование электроснабжения

Украинские дроны попытались атаковать тепловую электростанцию на территории Орла. Силы ПВО успешно отразили удары. При падении обломков дрона повреждения получило оборудование электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.
Он уведомил об отсутствии пострадавших. По словам губернатора, после падения БПЛА на территории ТЭЦ почти полностью восстановили электроснабжение. Возгораний на объекте не выявлено.
«Службами “Россети Центр” — “Орелэнерго” произведены оперативные переключения на резервные линии. В настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий», — заключил Андрей Клычков.
Прошлой ночью над регионами РФ сбили 170 БПЛА. Из них 48 перехватили в Брянской области. Еще 16 дронов уничтожены над Нижегородским регионом.