В СК сообщили об опросе сына Усольцевых

В Следственном комитете прокомментировали aif.ru появившуюся в Сети информацию о новых допросах родственников таинственно пропавшей семьи Усольцевых и о том, что Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, путается в показаниях.
«Сын не путается в показаниях, это очередной фейк. Их уже допросили всех», — сказала пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Отметим, что источники в Сети заявили о путанице в показаниях Баталова из-за собаки. Сын Ирины Усольцевой сообщил, что семья взяла в поход собаку, которая якобы сорвалась и убежала. Заявившие о путанице в показаниях указали на то, что следы собаки не были найдены в тайге.
Ранее Арбузова опровергла информацию о том, что в квадрате поисков были обнаружены личные вещи пропавших — куртка и рюкзак.
Семья Усольцевых таинственно исчезла 28 сентября. Сергея, Ирину и их дочь Арину в этот день видели в последний раз, когда они собирались в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. 30 сентября сын Ирины Усольцевой обратился в полицию и сообщил, что его семья пропала.