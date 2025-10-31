В СК сообщили об опросе сына Усольцевых

Отметим, что источники в Сети заявили о путанице в показаниях Баталова из-за собаки. Сын Ирины Усольцевой сообщил, что семья взяла в поход собаку, которая якобы сорвалась и убежала. Заявившие о путанице в показаниях указали на то, что следы собаки не были найдены в тайге.