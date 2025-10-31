Обломки БПЛА рухнули на территорию ТЭЦ в Орле, есть повреждения

Обломки БПЛА повредили оборудование электроснабжения на ТЭЦ.
Обломки беспилотника упали на территорию теплоэлектроцентрали в Орле после отражения воздушной атаки подразделениями ПВО. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждено оборудование электроснабжения, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орел, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет», — написал глава области в своем telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Службами «Россети Центр» — «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии электропередачи, отметил Клычков. Электроснабжение восстановлено практически полностью, продолжаются ремонтные работы по устранению последствий инцидента на ТЭЦ.
Орловская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников со стороны ВСУ, в результате которых повреждались объекты критической инфраструктуры. Данный инцидент продолжает серию попыток нарушить энергоснабжение региона, что требует постоянного усиления системы противовоздушной обороны и оперативного восстановления поврежденного оборудования электросетевых комплексов.