Во Владивостоке суд рассмотрит дело о серии автоподстав

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который подозревается в организации серии автоподстав. Мужчину обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным следствия, с октября 2023 по июль 2024 года обвиняемый намеренно провоцировал дорожно-транспортные происшествия на улицах Владивостока. Используя свой автомобиль, он создал шесть аварийных ситуаций, после чего обращался в страховые компании за выплатами как потерпевший.
В результате этой преступной схемы ему удалось незаконно получить более одного миллиона рублей страховых выплат.
В рамках дела на четыре автомобиля, принадлежащие подозреваемому, наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества превышает 3,8 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.