Во Владивостоке суд рассмотрит дело о серии автоподстав

По данным следствия, с октября 2023 по июль 2024 года обвиняемый намеренно провоцировал дорожно-транспортные происшествия на улицах Владивостока. Используя свой автомобиль, он создал шесть аварийных ситуаций, после чего обращался в страховые компании за выплатами как потерпевший.