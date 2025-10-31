Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о серии автоподстав

Мужчину обвиняют в мошенничестве в сфере страхования.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который подозревается в организации серии автоподстав. Мужчину обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По данным следствия, с октября 2023 по июль 2024 года обвиняемый намеренно провоцировал дорожно-транспортные происшествия на улицах Владивостока. Используя свой автомобиль, он создал шесть аварийных ситуаций, после чего обращался в страховые компании за выплатами как потерпевший.

В результате этой преступной схемы ему удалось незаконно получить более одного миллиона рублей страховых выплат.

В рамках дела на четыре автомобиля, принадлежащие подозреваемому, наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества превышает 3,8 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.