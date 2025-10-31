«Якорь-кошка» против лосося: двух браконьеров задержала полиция в Приморье

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 1 статьи 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, обязательных работ до 480 часов, исправительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.