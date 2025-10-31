«Якорь-кошка» против лосося: двух браконьеров задержала полиция в Приморье

В ходе оперативно-профилактической операции «Путина-2025», направленной на защиту лососевых рыб в период нереста, полицейские Приморья задержали двух браконьеров в Хасанском районе, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Так, сотрудниками полиции на участке автодороги “Приморский-Барабаш”, был остановлен автомобиль Mitsubishi Delica. В салоне автомобиля обнаружено 36 особей рыб лососевых пород и браконьерское рыболовное средство (якорь-кошка). 48-летний водитель автотранспортного средства дал признательные показания. У него изъят автомобиль, а также все особи лососевых рыб и рыболовные снасти», — говорится в сообщении.
В тот же день на берегу реки Барабашевка в селе Барабаш правоохранители задержали 38-летнюю местную жительницу, ранее судимую за аналогичное правонарушение. У неё изъяли 27 лососей, «якорь-кошку» и резиновую лодку.
Отмечается, что сейчас изъятая рыба направлена на ихтиологическую экспертизу для определения суммы причинённого экологического ущерба.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 1 статьи 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, обязательных работ до 480 часов, исправительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.
Напомним, что в Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Приморья в возрасте 39, 38 и 25 лет, обвиняемых в незаконной добыче водных биоресурсов. Обвиняемые, не имея разрешения на вылов, в акватории заливов Китовый и Посьет Японского моря незаконно добыли 264 особи краба.