При пожаре в Салехарде девушка отравилась дымом. Фото

На улице Комбинатской, 17б в Салехарде (ЯНАО) произошел крупный пожар. По состоянию на 22:01 пожар еще не полностью ликвидирован. Уточняется, что одна из пострадавших, девушка с отравлением продуктами горения, самостоятельно обратилась в приемный покой окружной больницы. Об этом пишет пресс-служба МЧС России по ЯНАО в telegram-канале.
«В 17 часов 38 минут ликвидация открытого горения. Пострадала девушка, которая обратилась в приемный покой окружной больницы, предварительный диагноз — отравление продуктами горения», — сообщают в посте.
Возгорание устраняется силами пожарно-спасательных подразделений. На месте работают дознаватели МЧС для установления причин пожара и определения виновных лиц. Информация о возможном ущербе уточняется.
Ранее URA.RU сообщало, что после этого возгорания жителям помогают с переселением. По словам мэра Салехарда Алексея Титовского, пожар начался в гараже и перекинулся на жилье, к которому он примыкал.