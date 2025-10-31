При пожаре в Салехарде девушка отравилась дымом. Фото

На улице Комбинатской, 17б в Салехарде (ЯНАО) произошел крупный пожар. По состоянию на 22:01 пожар еще не полностью ликвидирован. Уточняется, что одна из пострадавших, девушка с отравлением продуктами горения, самостоятельно обратилась в приемный покой окружной больницы. Об этом пишет пресс-служба МЧС России по ЯНАО в telegram-канале.