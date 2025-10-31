Дядя преступника, обвиняемого в убийстве байкера, заявил о национализме россиян

Дядя Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева, обвинил россиян в провокациях и предвзятом отношении к его семье. Об этом в четверг, 30 октября, он заявил во время заседания по делу.
По его словам, против близких ему людей «встала вся Россия». Такое поведение он назвал проявлением национализма.
— Он просто махнул рукой, случайно попал в точку, не знаю, как. Бытовая ссора была, и так произошло. А журналисты пишут, не знаю, что, — утверждает родственник.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне скорого оглашения приговора. Он, по оценкам сторон, может иметь прецедентное значение, передает Gazeta.ru.
До этого прокуратура запросила арест всем шестерым фигурантам дела об убийстве байкера из-за парковки. Предполагаемого убийцу вместе с сообщниками задержали 19 апреля 2024 года. Вину подозреваемые отрицают.