Bloomberg: Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России

«Мы на самом деле не обсуждали нефть. Мы обсуждали возможность совместной работы и поиска возможности завершения этого конфликта», — процитировал слова Трампа Bloomberg. По сведениям издания, американский президент сместил акцент с санкционного давления на Россию в сторону дипломатического урегулирования конфликта совместно с Пекином.