В Москве арестовали общественного деятеля Рудницкую из-за торговли детьми

Ранее сообщалось, что во Фрунзенском районном суде Владивостока рассматривалось дело восьми медработников, обвиняемых в торговле детьми. По версии следствия, с 2018 по 2020 год они подделывали медицинские документы и организовали продажу 13 новорожденных за границу, получив за это более 53 млн рублей.