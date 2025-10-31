Ричмонд
Общественного деятеля и мать 12-ти детей Рудницкую задержали: ее обвиняют в торговле несовершеннолетними

Главу ассоциации замещающих семей Рудницкую арестовали по делу о торговле детьми.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве заключил под стражу общественного деятеля Ирину Рудницкую. Клинического психолога Межрегиональной общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» подозревают в торговле несовершеннолетними. Сейчас на иждивении у Ирины Рудницкой находятся 12 детей, пишет ТАСС.

В материалах по делу отмечается, что общественный деятель отправлена в СИЗО до 22 ноября. Она стала не единственным фигурантом. Известно, что дело возбудили в конце августа 2025 года.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года», — говорится в документах.

