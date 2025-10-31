Случай заражения сибирской язвой зафиксировали на юге Казахстана

По данным эпидемиологов, мужчина заразился сибирской язвой после разделки и употребления мяса больного животного. Врачи считают, что заражение произошло примерно 10 дней назад из-за нарушения санитарных правил при забое скота.
Санврачи обследовали еще 10 человек, контактировавших с больным, но опасная болезнь у них не подтвердилась. Санитарная служба призывает казахстанцев быть особенно внимательными: мясо нужно покупать только в официальных торговых точках и проверять наличие ветеринарной печати.
«Мужчина торговал говядиной и работал на частной бойне. Сейчас он находится в инфекционном отделении. Диагноз подтвержден, возбудитель сибирской язвы выявлен. Болезнь возникла из-за забоя больных животных без разрешения ветеринара», — сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акерке Макулбеккызы.