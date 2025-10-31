Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова предположила, что случилось с её сыном

Семья предполагает, что Николая унесло течением, но он остался в живых. Возможно, кто-то помогает ему или он сам не может связаться с родными.
«Возможно, его кто-то выхаживает, или он потерял память, или он находится в какой-то трудной жизненной ситуации — не знает, куда пойти, куда обратиться», — приводит слова Галины Свечниковой РИА «Новости».
Напомним, 29-летний москвич пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Исчезновение заметили спустя несколько часов после старта. СМИ сообщали, что Свечников плыл в противоположную сторону. Родные обвинили организаторов в халатности и сокрытии видео с соревнований. Галина Свечникова поехала в Турцию, чтобы искать сына лично. Корме этого семья объявила вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о Николае.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.