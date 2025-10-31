Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова предположила, что случилось с её сыном

Напомним, 29-летний москвич пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Исчезновение заметили спустя несколько часов после старта. СМИ сообщали, что Свечников плыл в противоположную сторону. Родные обвинили организаторов в халатности и сокрытии видео с соревнований. Галина Свечникова поехала в Турцию, чтобы искать сына лично. Корме этого семья объявила вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о Николае.