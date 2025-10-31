Lantidiplomatico: «Буревестник» сделал арсенал России недосягаемым для США

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершилась в России в октябре 2025 года. По информации The Wall Street Journal, ракета способна преодолеть предложенную администрацией Трампа систему обороны «Золотой купол». Эксперты отмечают, что появление такого вооружения может усилить позиции Москвы на переговорах по контролю над вооружениями и изменить стратегический баланс.