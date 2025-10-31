Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Lantidiplomatico: «Буревестник» сделал арсенал России недосягаемым для США

Российская ядерная ракета «Буревестник» усилила стратегический потенциал РФ и сделала его недосягаемым для США. Об этом написал в статье обозреватель Джозеф Масала.

В США высоко оценили ракетный потенциал РФ.

Российская ядерная ракета «Буревестник» усилила стратегический потенциал РФ и сделала его недосягаемым для США. Об этом написал в статье обозреватель Джозеф Масала.

«Наличие ракет “Буревестник”, наравне с целым классом других гиперзвуковых ракет, делает стратегический арсенал России практически недосягаемым для устаревшего вооружения Пентагона», — пишет Масала в издании Lantidiplomatico. Он добавил, что испытание российского оружия прошло успешно.

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершилась в России в октябре 2025 года. По информации The Wall Street Journal, ракета способна преодолеть предложенную администрацией Трампа систему обороны «Золотой купол». Эксперты отмечают, что появление такого вооружения может усилить позиции Москвы на переговорах по контролю над вооружениями и изменить стратегический баланс.