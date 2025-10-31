17-летний игрок в крикет скоропостижно умер после удара мячом в шею

В Австралии погиб 17-летний спортсмен Бен Остин. Трагедия произошла во время тренировки по крикету в пригороде Мельбурна, сообщает The Guardian со ссылкой на клуб Ferntree Gully.
Во время занятия Остин отбивал подачу, когда мяч попал ему в шею. Подростка доставили в больницу в критическом состоянии и подключили к аппарату жизнеобеспечения, но на следующий день он скончался.
Президент местной крикетной ассоциации Арни Уолтерс назвал смерть юного игрока тяжелой утратой для всего сообщества. Он отметил, что Остин был талантливым, любимым многими спортсменом и пообещал поддержку всем, кого затронула трагедия.
По данным клуба, на момент инцидента юноша был в шлеме, но без защитного воротника, который прикрывает шею.
Подобный случай уже происходил в 2014 году — тогда 25-летний игрок сборной Австралии Фил Хьюз погиб на поле после попадания мяча в голову.
