Волонтер Кулеш: собака Усольцевых могла выжить в тайге и выйти к людям

Пытаясь понять, что случилось в тайге Красноярского края с семьей Усольцевых, волонтеры и пользователи сети задаются еще одним вопросом о том, что произошло с собакой, которая сопровождала семью. она также таинственно исчезла, как и ее хозяева. На это обратил внимание в разговоре с aif.ru волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
«Ситуация с собакой для меня тоже загадка. Собаки более живучи, нежели человек, и она должна была выйти к людям или подавать звуки. Не понимаю», — отметил он.
Поисковики из поискового отряда «ЛизаАлерт» ранее сообщили, что «лай мелкой собаки волонтёры слышали в начале тропы, но не поняли направления».
Семья Усольцевых не выходит на связь с родными и близкими с 28 сентября. В этот день Сергей, Ирина и их дочь Арина вместе с собакой породы корги отправились по туристическому маршруту к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. За месяц поисков не было найдено никаких следов семьи.