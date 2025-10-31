Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две квартиры ограбили в Искитиме под предлогом проверки счетчиков

Полиция проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях и СМИ начала распространяться информация, что в Искитиме 28 октября ограбили две квартиры. Злоумышленники якобы представились сотрудниками ЖЭУ и прошли в жилища под предлогом проверки счетчиков. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что заявление по факту кражи денег поступило от одной из потерпевших.

— Заявление зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, — добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают лицо, причастное к преступлению.