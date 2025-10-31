Две квартиры ограбили в Искитиме под предлогом проверки счетчиков

В соцсетях и СМИ начала распространяться информация, что в Искитиме 28 октября ограбили две квартиры. Злоумышленники якобы представились сотрудниками ЖЭУ и прошли в жилища под предлогом проверки счетчиков. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что заявление по факту кражи денег поступило от одной из потерпевших.