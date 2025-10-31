Вооруженные грабители напали на лабораторию по очистке драгоценных металлов

По данным СМИ, преступники взорвали окно здания около 13:30 по местному времени (15:30 мск) и ворвались внутрь. В нападении участвовали четверо человек, вооружённых автоматами. Они забрали несколько сумок с драгоценными металлами и скрылись на автомобиле, оборудованном проблесковым маячком.