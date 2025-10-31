Ричмонд
Вооруженные грабители напали на лабораторию по очистке драгоценных металлов

В Лионе (Франция) группа вооруженных людей совершила ограбление лаборатории Purkery, занимающейся очисткой драгоценных металлов, сообщает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, преступники взорвали окно здания около 13:30 по местному времени (15:30 мск) и ворвались внутрь. В нападении участвовали четверо человек, вооружённых автоматами. Они забрали несколько сумок с драгоценными металлами и скрылись на автомобиле, оборудованном проблесковым маячком.

В результате инцидента пять человек получили лёгкие ранения, предположительно, от взрыва. О стрельбе не сообщается. Полиция оперативно задержала пятерых подозреваемых, всё похищенное имущество удалось вернуть.

По информации BFMTV, лабораторию уже пытались ограбить ранее — 15 мая 2024 года неизвестные также предприняли попытку проникновения, но тогда преступление сорвалось.

