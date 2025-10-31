В Черемховском районе произошла смертельная авария с участием двух автомобилей

— 39-летний водитель автомобиля «LEXUS GS 300» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком с прицепом «VLT 563». Владелец седана умер на месте до приезда скорой помощи, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.