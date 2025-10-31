В Черемховском районе произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. ДТП произошло на 1759 километре федеральной дороги «Сибирь» возле деревни Заморская. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной Госавтоинспекции.
— 39-летний водитель автомобиля «LEXUS GS 300» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком с прицепом «VLT 563». Владелец седана умер на месте до приезда скорой помощи, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Водитель большегруза не пострадал. Полицейские установили, что мужчина, который управлял легковушкой, в феврале 2025 года был лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
