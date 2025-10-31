Лиса с бешенством появилась в посёлке под Новосибирском

не контактировать с дикими животными, даже если они кажутся ручными или безобидными; своевременно прививать домашних питомцев от бешенства; не оставлять животных без присмотра; при появлении у домашних питомцев признаков агрессии, судорог, обильного слюноотделения или затруднённого глотания обращаться к ветеринару.