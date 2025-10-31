Лиса с бешенством появилась в посёлке под Новосибирском

В Краснозёрском районе Новосибирской области зафиксирован новый случай заболевания бешенством. Как сообщили в Управлении ветеринарии района, вирус обнаружен у лисы, найденной на территории рабочего посёлка Краснозёрское.
По результатам лабораторных исследований диагноз подтвердился. В посёлке вводятся ограничительные меры — устанавливается карантин, проводятся мероприятия по предотвращению распространения болезни, включая вакцинацию домашних животных. Жителям Краснозёрского, у которых есть собаки, кошки или другие животные, рекомендуют обратиться в районную ветеринарную службу для уточнения данных и проведения бесплатной прививки питомцев.
«Мы проживаем на территории, которая входит в Западно-Сибирско-Казахстанский природный очаг бешенства с независимой циркуляцией вируса среди диких животных. Лисицы, корсаки, барсуки и ежи — потенциальные источники заболевания, контактировать с которыми крайне опасно», — напомнили специалисты.
Заражение человека может произойти при укусе, царапине или попадании слюны заражённого животного на повреждённую кожу или слизистые оболочки рта, глаз и носовой полости.
Ветеринарная служба призывает жителей соблюдать меры предосторожности:
не контактировать с дикими животными, даже если они кажутся ручными или безобидными; своевременно прививать домашних питомцев от бешенства; не оставлять животных без присмотра; при появлении у домашних питомцев признаков агрессии, судорог, обильного слюноотделения или затруднённого глотания обращаться к ветеринару.
Если человек был укушен или поцарапан животным, необходимо сразу промыть рану под чистой водой, обработать перекисью водорода и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Ветеринары подчёркивают, что бешенство невозможно вылечить после развития симптомов, но его можно предотвратить своевременной вакцинацией и обращением за медицинской помощью.