Атака дронов ВСУ на Орловскую область: что известно о последствиях

В ходе отражения атаки БПЛА ВСУ фрагменты сбитого беспилотника упали на территорию ТЭЦ в Орле, что привело к возгоранию. Об этом проинформировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По его уточнениям, падение обломков дрона привело к повреждению оборудования, обеспечивающего электроснабжение.
Глава региона добавил, что, несмотря на это, обошлось без пострадавших и возгорания, а на месте уже организована работа сотрудников оперативных служб.
«Службами “Россети Центр” — “Орелэнерго” произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практически полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий», — написал глава региона в Telegram-канале.
При этом ранее губернатор Клычков сообщил о введении режима ракетной опасности на территории Орловской области в 01:56 по мск. Подобный режим был отменен в 03:06 мск.
При этом Орловская область далеко не первый раз становится целью украинских дронов. Однако российские системы ПВО успешно ликвидируют подобную попытку врага атаковать регион. Например, в ночь на 29 октября над Орловской областью было уничтожено девять беспилотников.
Кроме этого, в ночь на 28 октября ПВО РФ также успешно перехватила и уничтожила два беспилотных летательных аппарата ВСУ.
А в ночь на 27 октября в небе над Орловской областью было ликвидировано семь беспилотников. Однако тогда, как сообщил губернатор Андрей Клычков, при атаке дронов обошлось без пострадавших, но был поврежден один нежилой объект — хозяйственная постройка.
В ответ на регулярные обстрелы гражданских объектов в российских регионах со стороны украинских боевиков, ВС РФ наносят выверенные удары. Применяемое высокоточное оружие и беспилотники поражают только военные объекты и предприятия оборонной промышленности Украины.
Например, накануне Минобороны проинформировало, что массированный ночной авиаудар российской армии по предприятиям оборонной промышленности Украины стал ответной мерой на обстрелы украинской армией гражданских объектов.