Парень неожиданно вышел из комы и разоблачил убийцу перед смертью

Трагедия произошла 9 февраля. Уотерман ехал со своей 24-летней девушкой Леей Мамби, которая находилась за рулём. Во время поездки девушка сообщила, что беременна, и увидела на телефоне парня сообщение от другой женщины. Между ними началась ссора. По словам Уотермана, Мамби вела машину на большой скорости, а когда он попытался выйти, она крикнула: «Мне всё равно, что случится, но ты получишь по заслугам» — и врезалась в дерево.