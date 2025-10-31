Ричмонд
Парень неожиданно вышел из комы и разоблачил убийцу перед смертью

В США 22-летний житель Флориды Дэниел Уотерман, попавший в тяжёлую автокатастрофу, очнулся после нескольких месяцев в коме и рассказал следователям, что авария была не случайной.

В США 22-летний житель Флориды Дэниел Уотерман, попавший в тяжёлую автокатастрофу, очнулся после нескольких месяцев в коме и рассказал следователям, что авария была не случайной. Об этом пишет People.

Трагедия произошла 9 февраля. Уотерман ехал со своей 24-летней девушкой Леей Мамби, которая находилась за рулём. Во время поездки девушка сообщила, что беременна, и увидела на телефоне парня сообщение от другой женщины. Между ними началась ссора. По словам Уотермана, Мамби вела машину на большой скорости, а когда он попытался выйти, она крикнула: «Мне всё равно, что случится, но ты получишь по заслугам» — и врезалась в дерево.

Мамби выжила, её ребёнка удалось спасти. Она заявила полиции, что ничего не помнит. Уотерман впал в кому и провёл без сознания несколько месяцев. В мае он пришёл в себя и дал показания, подтвердив, что авария была преднамеренной. 8 октября он умер от последствий травм.

24 октября Лею Мамби обвинили в убийстве, а также в ряде сопутствующих преступлений. Семья погибшего требует лишить женщину родительских прав. «Мы не можем допустить, чтобы ребёнок рос с матерью, способной на такое», — сказал дедушка Уотермана.

Добавим, что Мамби отказалась признать вину.

