Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заводчик корги объяснила, что собака Усольцевых могла испугаться и убежать

Эксперт-заводчик корги Журавлёва-Блохнина выразила мнение, что собака Усольцевых могла отставать от хозяев или потеряться из-за неожиданных обстоятельств, таких как нападение животных или звук стрельбы.

Источник: Аргументы и факты

В истории таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тематических сообществах в Сети обратили внимание на то, что с пропавшими была собака породы корги по кличке Лада. Многие задались вопросом, почему она не помогла хозяевам выбраться, если они заблудились? О том, что могло произойти с корги Ладой, aif.ru рассказала ветеринар, заводчица этой породы Татьяна Журавлёва-Блохнина.

«12 лет для любой породы — это преклонный возраст. Но тут все очень индивидуально, как и у людей. Собака Усольцевых могла быть еще бодрой, хорошо бегать, видеть и слышать. Я не знаю тех условий, и не знаю степени тренированности этой собаки. Корги вообще-то пастухи, и спокойно перемещаются вслед за стадом целыми днями. Если это раскормленная “диванная булочка” — конечно, не может долго ходить. А если это собака, с детства ежедневно гулявшая по 5 часов и ходившая регулярно с ними в походы, то почему нет?», — отметила эксперт.

По словам заводчицы, собака могла отстать или потеряться.

«От хозяев отстать и потеряться может любая собака. Зависит от уровня дрессировки и послушания и от обстановки на месте. Может, на них медведь напал, или стрельбу услышала и в панике ломанулась, куда глаза глядят. Думаю, если бы они не были уверены в быстром возвращении — не взяли бы с собой маленького ребенка и старую коротконогую собачонку. Если не вернулись, значит, что-то случилось», — добавила она.

Ранее волонтер Кулеш отметил, что для него ситуация с собакой Усольцевых остается загадкой.

Ирина, Сергей и пятилетняя Арина Усольцевы таинственно исчезли 28 сентября. Как установлено, в этот день они отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью. Когда они не вышли на связь спустя три дня, сын Ирина обратился в полицию. Поиски, которые продолжаются до сих пор, ничего не дали.