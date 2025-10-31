Заводчик корги объяснила, что собака Усольцевых могла испугаться и убежать

В истории таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тематических сообществах в Сети обратили внимание на то, что с пропавшими была собака породы корги по кличке Лада. Многие задались вопросом, почему она не помогла хозяевам выбраться, если они заблудились? О том, что могло произойти с корги Ладой, aif.ru рассказала ветеринар, заводчица этой породы Татьяна Журавлёва-Блохнина.
«12 лет для любой породы — это преклонный возраст. Но тут все очень индивидуально, как и у людей. Собака Усольцевых могла быть еще бодрой, хорошо бегать, видеть и слышать. Я не знаю тех условий, и не знаю степени тренированности этой собаки. Корги вообще-то пастухи, и спокойно перемещаются вслед за стадом целыми днями. Если это раскормленная “диванная булочка” — конечно, не может долго ходить. А если это собака, с детства ежедневно гулявшая по 5 часов и ходившая регулярно с ними в походы, то почему нет?», — отметила эксперт.
По словам заводчицы, собака могла отстать или потеряться.
«От хозяев отстать и потеряться может любая собака. Зависит от уровня дрессировки и послушания и от обстановки на месте. Может, на них медведь напал, или стрельбу услышала и в панике ломанулась, куда глаза глядят. Думаю, если бы они не были уверены в быстром возвращении — не взяли бы с собой маленького ребенка и старую коротконогую собачонку. Если не вернулись, значит, что-то случилось», — добавила она.
Ранее волонтер Кулеш отметил, что для него ситуация с собакой Усольцевых остается загадкой.
Ирина, Сергей и пятилетняя Арина Усольцевы таинственно исчезли 28 сентября. Как установлено, в этот день они отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью. Когда они не вышли на связь спустя три дня, сын Ирина обратился в полицию. Поиски, которые продолжаются до сих пор, ничего не дали.