Заводчик корги объяснила, что собака Усольцевых могла испугаться и убежать

«12 лет для любой породы — это преклонный возраст. Но тут все очень индивидуально, как и у людей. Собака Усольцевых могла быть еще бодрой, хорошо бегать, видеть и слышать. Я не знаю тех условий, и не знаю степени тренированности этой собаки. Корги вообще-то пастухи, и спокойно перемещаются вслед за стадом целыми днями. Если это раскормленная “диванная булочка” — конечно, не может долго ходить. А если это собака, с детства ежедневно гулявшая по 5 часов и ходившая регулярно с ними в походы, то почему нет?», — отметила эксперт.