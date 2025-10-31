Генерал Попов: женщины-снайперы в ВСУ более жестокие

Женщины-снайперы, которые служат в рядах украинской армии в зоне СВО, могут более жестокими, чем мужчины, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Среди снайперов в составе ВСУ немало женщин. Их процентов 15−20. Женщины-снайперы более хладнокровные, и они могу быть более жестокими, чем мужчины», — отметил Попов, основываясь на своем прошлом военном опыте.
Женщин-снайперов на войне на Северном Кавказе, вспоминает генерал-майор, называли «белыми колготками», и они с изощренной безжалостностью относились ко всем российским солдатам, попадавшим в их прицел: чтобы помучились, били по плечевым суставам, коленным и тазобедренным.
Попов также отметил, что к женщине-снайперу ВСУ в зоне СВО не может особого, снисходительного отношения.
«Мужчина или женщина — в прицеле враг. Гендерного разделения никакого нет», — заключил Попов.
