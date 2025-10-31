Генерал Попов: женщины-снайперы в ВСУ более жестокие

Женщин-снайперов на войне на Северном Кавказе, вспоминает генерал-майор, называли «белыми колготками», и они с изощренной безжалостностью относились ко всем российским солдатам, попадавшим в их прицел: чтобы помучились, били по плечевым суставам, коленным и тазобедренным.