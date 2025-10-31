Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лжезаводчица из Хабаровска выманила деньги за несуществующего щенка

Женщина из Владивостока приехала за щенком в Хабаровск и осталась без денег.

Источник: Freepik

В Хабаровске жительницу Владивостока обманули на 60 тысяч рублей при покупке собаки, — сообщает hab.aif.ru.

К правоохранителям обратилась 40-летняя жительница Владивостока. В начале года она нашла на популярном сайте объявлений предложение о продаже щенка породы кавалер кинг чарльз. Продавец общалась через популярный мессенджер, уверяя, что с животными всё в порядке и для бронирования нужно внести предоплату — 50 тысяч рублей. Позже попросила ещё 10 тысяч «на операцию щенку». Женщина согласилась и перевела деньги.

Когда потерпевшая приехала в Хабаровск на встречу, «заводчица» перестала выходить на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы», — сообщил Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.