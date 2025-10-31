Лжезаводчица из Хабаровска выманила деньги за несуществующего щенка

К правоохранителям обратилась 40-летняя жительница Владивостока. В начале года она нашла на популярном сайте объявлений предложение о продаже щенка породы кавалер кинг чарльз. Продавец общалась через популярный мессенджер, уверяя, что с животными всё в порядке и для бронирования нужно внести предоплату — 50 тысяч рублей. Позже попросила ещё 10 тысяч «на операцию щенку». Женщина согласилась и перевела деньги.