Житель Красноярска пойдет под суд за оправдание теракта на Дубровке

Правоохранители выяснили, что зимой 2022−2023 годов горожанин оставлял в мессенджере комментарии, оправдывающие деятельность запрещенных организаций, в частности, теракт, совершенный на Дубровке в Москве осенью 2002-го, когда боевики захватили сотни заложников во время представления мюзикла «Норд-Ост».