Житель Красноярска пойдет под суд за оправдание теракта на Дубровке

Следователи завершили работу над уголовным делом 23-летнего жителя Красноярска — молодому человеку инкриминируют публичное оправдание терроризма.

Источник: Российская газета

Преступление выявили сотрудники Федеральной службы безопасности. Расследование вели специалисты СК, уточнили в региональном главке ведомства.

Правоохранители выяснили, что зимой 2022−2023 годов горожанин оставлял в мессенджере комментарии, оправдывающие деятельность запрещенных организаций, в частности, теракт, совершенный на Дубровке в Москве осенью 2002-го, когда боевики захватили сотни заложников во время представления мюзикла «Норд-Ост».

Фигурант уголовного дела признал вину. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.