Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авдеев: Дрон ВСУ атаковал объект инфраструктуры недалеко от Владимира

ВСУ атаковали объект инфраструктуры недалеко от Владимира с помощью БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Источник: Life.ru

Все системы после инцидента функционируют в штатном режиме. В настоящее время на месте работают бригады для ликвидации последствий.

Авдеев предупредили, что угроза новых атак дронов сохраняется, и призвал граждан соблюдать осторожность. Оперативная информация будет уточняться.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше