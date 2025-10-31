В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с фурой

В Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее человеческие жертвы. На федеральной трассе Чита—Хабаровск столкнулись легковой автомобиль Toyota Ipsum и грузовик Volvo, в результате чего четыре человека погибли на месте.
Инцидент произошёл утром 31 октября на 1668-м километре автодороги. По предварительной информации, водитель большегруза не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Прокуратура Архаринского района взяла на особый контроль ход процессуальной проверки по данному факту. На месте работают оперативные службы, выясняющие все детали произошедшей аварии.
