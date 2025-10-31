Поисковики оценили версию, что собака Усольцевых может вывести на след

Таинственно пропавшие Усольцевы отправились в ставший для них роковым поход к скале Буратинка в Партизанском районе в компании собаки породы корги по кличке Лада. На вопросы aif.ru о следах животного ответила руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
«О собаке вопросы интересные. Далеко не факт, что тот лай, который слышали, принадлежал именно корги пропавших, но на тот момент других собак там ну не было. А что касается следов, то их, в принципе, не было. Следы корги можно было запросто и пропустить, тем более, если собака, могла идти где-то по тропинкам. В тех местах, которые прочесывали, там и камни, и сугробы, а корги, это, маленькая, на коротких лапках собака. Животное не будет соваться, в такие места, где она не сможет пройти, это не лайка, которая идет напролом, это маленький пес, который будет идти, там, где ему удобно», — поделилась она.
Напомним, что 30 сентября в полицию обратился Даниил Баталов. Он сообщил, что его мать, Ирина Усольцева и ее муж Сергей не выходят на связь с 28 сентября. Было установлено, что в этот день супруги с пятилетней дочкой отправились на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье. За месяц поисков не было обнаружено никаких следов семьи.