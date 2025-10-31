Поисковики оценили версию, что собака Усольцевых может вывести на след

«О собаке вопросы интересные. Далеко не факт, что тот лай, который слышали, принадлежал именно корги пропавших, но на тот момент других собак там ну не было. А что касается следов, то их, в принципе, не было. Следы корги можно было запросто и пропустить, тем более, если собака, могла идти где-то по тропинкам. В тех местах, которые прочесывали, там и камни, и сугробы, а корги, это, маленькая, на коротких лапках собака. Животное не будет соваться, в такие места, где она не сможет пройти, это не лайка, которая идет напролом, это маленький пес, который будет идти, там, где ему удобно», — поделилась она.