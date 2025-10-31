В СК прокомментировали новые слухи о семье Усольцевых

В Сети вновь заговорили о несостыковках в показаниях сына Ирины Усольцевой и допросах родных семьи, пропавшей в Красноярском крае. Однако в следкоме эти сообщения назвали фейками.
В интернете появились слухи, что родственников Усольцевых снова допрашивали. И что сын пропавшей Ирины Усольцевой путается в показаниях. Однако в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии опровергли эту информацию.
Эти сообщения — очередной фейк, сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова. По её словам, новых допросов не было.
Ранее некоторые источники в Сети утверждали, что в рассказе молодого человека есть нестыковки, связанные с собакой. По его словам, семья взяла с собой в поход животное, которое потом сорвалось и убежало. Однако сомневающиеся отмечают, что в тайге так и не нашли следов этой собаки.
Ранее Арбузова опровергла сведения о том, что в зоне поиска были обнаружены личные вещи пропавших: рюкзак и куртка.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь Арина — пропали 28 сентября. В последний раз их видели, когда они направлялись в поход к скале Буратинка. 30 сентября Даниил Баталов подал заявление в полицию об исчезновении своей семьи, пишет aif.ru.