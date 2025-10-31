Ричмонд
Губернатор Авдеев сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру вблизи Владимира

ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира ночью 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны нанесли удар по инфраструктуре на территории Владимирской области. В регионе объявлена угроза беспилотной атаки. Целью ВСУ стала инфраструктура, находящаяся недалеко от Владимира. Такими данными поделился губернатор области Александр Авдеев в Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящий момент все системы работают в штатном режиме. Губернатор Владимирской области предупредил жителей о сохранении в регионе беспилотной опасности.

«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — оповестил Александр Авдеев.

Дроны также атаковали территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» в населенном пункте Хоромное Брянской области. Удар нанесли БПЛА-камикадзе.

