Губернатор Авдеев сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру вблизи Владимира

Украинские дроны нанесли удар по инфраструктуре на территории Владимирской области. В регионе объявлена угроза беспилотной атаки. Целью ВСУ стала инфраструктура, находящаяся недалеко от Владимира. Такими данными поделился губернатор области Александр Авдеев в Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящий момент все системы работают в штатном режиме. Губернатор Владимирской области предупредил жителей о сохранении в регионе беспилотной опасности.
«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — оповестил Александр Авдеев.
Дроны также атаковали территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» в населенном пункте Хоромное Брянской области. Удар нанесли БПЛА-камикадзе.