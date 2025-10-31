Обломки вражеского дрона повредили орловскую ТЭЦ: губернатор Клычков рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

В Орле произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата на территорию местной теплоэлектроцентрали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Он рассказал, что инцидент стал результатом работы систем противовоздушной обороны, отражавших воздушную атаку. После того как БПЛА был сбит, его фрагменты упали на энергообъект, что привело к повреждению оборудования.
«Наши подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения», — говорится в сообщении.
Глава области подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, а возгорания на ТЭЦ удалось избежать. На месте уже работают сотрудники оперативных и специальных служб.
Для минимизации последствий энергетики компании «Россети Центр» — «Орелэнерго» оперативно выполнили переключения на резервные линии электропередачи. Клычков добавил, что подача электроэнергии потребителям на данный момент практические полностью восстановлена. Специалисты продолжают ремонтные работы.
Отдельно губернатор напомнил о строгом запрете на публикацию в сети фотографий и видеоматериалов, которые могут раскрывать информацию о работе ПВО или о масштабах повреждений на объектах. Он призвал граждан к ответственности, заявив, что распространение таких данных оказывает помощь противнику.
Напомним, в конце августа Орловская область также подверглась атаке беспилотников ВСУ. Тогда из-за произошедшего оказался ранен один человек. Также была повреждена инфраструктура региона. Повреждения получили сразу четыре здания.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о ущербе, который Украина нанесла российским мирным гражданам с начала спецоперации. По его словам, боевики киевского режима использовали беспилотники для атак на 43 региона России. В этих областях, по подсчетам Следственного комитета, было совершено более восьми тысяч обстрелов, которые квалифицируются как террористические акты.