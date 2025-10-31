Авдеев: ВСУ нанесли удар по инфраструктуре недалеко от Владимира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру, расположенную около города Владимир. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил глава региона Александр Авдеев.
На данный момент все системы функционируют в штатном режиме. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
— Угроза беспилотной атаки сохраняется. Прошу соблюдать осторожность, информация будет дополняться, — добавил губернатор в своем Telegram-канале.
В этот же день обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию ТЭЦ в Орле. В результате произошедшего повредилось оборудование электростанции.
30 октября украинские военные также атаковали дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области.