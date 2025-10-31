В Хабаровске ФСБ раскрыла попытку похитить 40 бюджетных миллионов

Следствием установлено, что в 2022 году между «Службой заказчика министерства строительства Хабаровского края» и предприятием был заключён государственный контракт на корректировку проектной и рабочей документации объекта капитального строительства. В марте 2025 года генеральный директор и главный бухгалтер решили похитить денежные средства, загрузив в единую систему в сфере закупок подложный акт приёмки работ и счёт на сумму свыше 40 миллионов рублей — в одиннадцать раз превышающие реальные расходы предприятия.