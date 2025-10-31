В Хабаровске ФСБ раскрыла попытку похитить 40 бюджетных миллионов

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного бухгалтера предприятия, подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере, — сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.
Следствием установлено, что в 2022 году между «Службой заказчика министерства строительства Хабаровского края» и предприятием был заключён государственный контракт на корректировку проектной и рабочей документации объекта капитального строительства. В марте 2025 года генеральный директор и главный бухгалтер решили похитить денежные средства, загрузив в единую систему в сфере закупок подложный акт приёмки работ и счёт на сумму свыше 40 миллионов рублей — в одиннадцать раз превышающие реальные расходы предприятия.
После изучения предоставленных документов служба заказчика отказала в оплате. Несмотря на это, спустя месяц фигуранты повторно загрузили в систему счёт на ту же завышенную сумму. Преступление не было доведено до конца: оплату снова заблокировали, а действия руководителей пресекли.
Поводом для возбуждения дела стали материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.