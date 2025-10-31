Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова опровергла версию о его «бегстве» от СВО

Галина Свечникова привела ряд аргументов, объясняя, почему эти предположения не соответствуют действительности. Она отметила, что если бы речь шла о мобилизации, то её сына призвали бы ещё в 2022 году, а не сейчас, в 2025-м. Также женщина объявила о награде в размере 500 тысяч турецких лир (примерно 955 тысяч рублей) для любого, кто сможет предоставить ценную информацию, способную прояснить судьбу её сына.