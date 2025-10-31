Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Марковского МО признана виновной за нарушение закона о безопасности дорог

Прокуратура выявила отсутствие освещения и дефекты проезжей части.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Иркутского района привлекла к административной ответственности бывшую главу Марковского муниципального образования за несоблюдение требований безопасности на автомобильной дороге в п. Падь Мельничная. Нарушения включали отсутствие стационарного освещения и просадки проезжей части, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Проверка, проведённая прокуратурой, показала, что дорога не соответствовала требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ и внесла представление об устранении выявленных нарушений.

Бывшая глава муниципального образования признана виновной и получила штраф в размере 20 тысяч рублей. Контроль за устранением нарушений остаётся на постоянном контроле прокуратуры Иркутского района.

Ранее Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении бывшего директора ОГКУ «Дирекция автодорог» Юлии Гординой. Фигурантка обвинялась в превышении полномочий и взяточничестве.