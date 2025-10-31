Экс-глава Марковского МО признана виновной за нарушение закона о безопасности дорог

Проверка, проведённая прокуратурой, показала, что дорога не соответствовала требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ и внесла представление об устранении выявленных нарушений.