Экс-глава Марковского МО признана виновной за нарушение закона о безопасности дорог

Прокуратура Иркутского района привлекла к административной ответственности бывшую главу Марковского муниципального образования за несоблюдение требований безопасности на автомобильной дороге в п. Падь Мельничная. Нарушения включали отсутствие стационарного освещения и просадки проезжей части, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Проверка, проведённая прокуратурой, показала, что дорога не соответствовала требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ и внесла представление об устранении выявленных нарушений.
Бывшая глава муниципального образования признана виновной и получила штраф в размере 20 тысяч рублей. Контроль за устранением нарушений остаётся на постоянном контроле прокуратуры Иркутского района.
Ранее Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении бывшего директора ОГКУ «Дирекция автодорог» Юлии Гординой. Фигурантка обвинялась в превышении полномочий и взяточничестве.