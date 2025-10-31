В Красноярском крае СК проверит угрозы и оскорбления в адрес родителей погибшего из-за собак ребенка

Напомним, что трагедия произошла в минувшие выходные в полутора километрах от поселка Теремок. Стая бездомных собак насмерть загрызла 10-летнего мальчика. По факту халатности, повлекшей смерть человека, было возбуждено уголовное дело. 28 октября суд арестовал председателя местной зоозащитной организации «Мой пес», которую обвиняют в бездействии, несмотря на поступившие заявки об агрессивных животных в Березовском районе. По решению властей там ввели режим повышенной готовности.