В Красноярском крае СК проверит угрозы и оскорбления в адрес родителей погибшего из-за собак ребенка

КРАСНОЯРСК, 31 октября, ФедералПресс. Следователи в Красноярском крае проводят проверку обращения местных журналистов об оскорблении и угрозах в адрес родителей мальчика, погибшего от укусов собак. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о возбуждении ненависти или вражды», — пояснили в ведомстве.

Поводом для разбирательств стали действия некоторых зоозащитников. По данным СМИ, в одном из чатов сторонники защиты животных призывали сжечь поселок, где проживает семья погибшего мальчика.

Напомним, что трагедия произошла в минувшие выходные в полутора километрах от поселка Теремок. Стая бездомных собак насмерть загрызла 10-летнего мальчика. По факту халатности, повлекшей смерть человека, было возбуждено уголовное дело. 28 октября суд арестовал председателя местной зоозащитной организации «Мой пес», которую обвиняют в бездействии, несмотря на поступившие заявки об агрессивных животных в Березовском районе. По решению властей там ввели режим повышенной готовности.