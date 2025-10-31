Две жизни, одна тень насилия: мрачная история серийных убийц братьев Рэйнс

Ларри был младшим. Уже в 13 лет он начал общаться с женщиной по имени Сью, которой было 23. У нее было трое детей, и мальчик проводил у нее почти все дни. Позже между ними начались отношения. В школе Ларри тянулся к старшим и часто попадал в неприятности. Учителя жаловались на прогулы, мать бессильно разводила руками.