Во Франции вооружённая банда ограбила лабораторию по очистке драгметаллов

Ранее Life.ru писал, что французские силовики арестовали пятерых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Напомним, ограбление Лувра произошло 19 октября. Из музея были похищены драгоценности общей стоимостью около 88 миллионов евро. Франция не сможет получить компенсацию за ущерб, так как украшения не был застрахованы. Местонахождение похищенных сокровищ до сих пор остаётся неизвестным.