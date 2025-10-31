В Башкирии в воде погибли 43 человека

Что касается пожаров, то с января в регионе зарегистрировано более шести тысяч возгораний. К сожалению, 166 человек стали их жертвами. Специалисты отмечают, что основными причинами трагедий по-прежнему остаются небрежное обращение с огнем, а также нарушения правил использования электроприборов и печного оборудования.