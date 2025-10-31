В Башкирии в воде погибли 43 человека

В Башкирии подвели итоги прошедшего купального сезона. Согласно данным республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, количество утонувших в этом году сократилось на 3,5% по сравнению с предыдущим периодом. Такого результата удалось добиться благодаря скоординированным действиям местных властей и экстренных служб.
По данным ведомства, с начала года на водоемах республики были спасены 311 человек, включая 52 ребенка. Общее число погибших на воде составило 43 человека.
Что касается пожаров, то с января в регионе зарегистрировано более шести тысяч возгораний. К сожалению, 166 человек стали их жертвами. Специалисты отмечают, что основными причинами трагедий по-прежнему остаются небрежное обращение с огнем, а также нарушения правил использования электроприборов и печного оборудования.
