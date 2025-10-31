Поисковик Торгашина: версия, что Усольцевы в тайге, остается рабочей

История таинственного исчезновения Усольцевых остается нераскрытой. Кто-то склоняется к версии побега, высказываются предположения, что семья спрятаться и намерено не выходит на связь. Как отметила в беседе с aif.ru руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, рабочей остается версия о том, что семья находится на Кутурчинском Белогорье.
«Поскольку поиски на местности спасателями продолжаются, то версия того, что люди находятся там, остается рабочей», — отметила она.
Ранее в Следственном комитете aif.ru назвали основную версию таинственного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. Как отметила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, приоритетной остается версия о несчастном случае.
Напомним, что масштабные поиски Усольцевых проходили до 12 октября. Сейчас на месте исчезновения семьи на Кутурчинском Белогорье работают профессиональные спасатели. Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину Усольцевых в последний раз видели 28 сентября, когда они отправились в краткосрочный поход к скале Буратинка.