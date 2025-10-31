Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поисковик Торгашина: версия, что Усольцевы в тайге, остается рабочей

Руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина отметила, что в деле исчезновения Усольцевых рабочей остается версия, что они всё ещё находятся в районе Кутурчинского Белогорья.

Источник: Аргументы и факты

История таинственного исчезновения Усольцевых остается нераскрытой. Кто-то склоняется к версии побега, высказываются предположения, что семья спрятаться и намерено не выходит на связь. Как отметила в беседе с aif.ru руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, рабочей остается версия о том, что семья находится на Кутурчинском Белогорье.

«Поскольку поиски на местности спасателями продолжаются, то версия того, что люди находятся там, остается рабочей», — отметила она.

Ранее в Следственном комитете aif.ru назвали основную версию таинственного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. Как отметила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, приоритетной остается версия о несчастном случае.

Напомним, что масштабные поиски Усольцевых проходили до 12 октября. Сейчас на месте исчезновения семьи на Кутурчинском Белогорье работают профессиональные спасатели. Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину Усольцевых в последний раз видели 28 сентября, когда они отправились в краткосрочный поход к скале Буратинка.