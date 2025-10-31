Поисковик Торгашина: версия, что Усольцевы в тайге, остается рабочей

Напомним, что масштабные поиски Усольцевых проходили до 12 октября. Сейчас на месте исчезновения семьи на Кутурчинском Белогорье работают профессиональные спасатели. Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину Усольцевых в последний раз видели 28 сентября, когда они отправились в краткосрочный поход к скале Буратинка.