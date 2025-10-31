Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25-летняя учительница целый год насиловала школьника и отделалась годом тюрьмы

В США 25-летняя учительница из Калифорнии Мика Йонеда получила год тюрьмы за совращение 15-летнего школьника, сообщает KSBW.

В США 25-летняя учительница из Калифорнии Мика Йонеда получила год тюрьмы за совращение 15-летнего школьника, сообщает KSBW.

Женщину арестовали в январе и обвинили по 16 пунктам, связанным с сексуальным насилием над несовершеннолетним. Следствие установило, что преступления происходили в 2022—2023 учебном году, когда Йонеда преподавала в средней школе города Вудленд.

Расследование началось после того, как пострадавший подросток дал показания. По словам прокурора округа Монтерей, учительница злоупотребила доверием семьи школьника и на протяжении года вступала с ним в отношения.

Также выяснилось, что Йонеда подрабатывала репетитором, и следователи не исключают, что жертв могло быть больше.

После признания вины суд приговорил женщину к одному году лишения свободы и запретил приближаться к пострадавшему на протяжении 10 лет. Кроме того, Йонеду внесут в реестр лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности.

Читайте также: Две жизни, одна тень насилия: мрачная история серийных убийц братьев Рэйнс.