25-летняя учительница целый год насиловала школьника и отделалась годом тюрьмы

В США 25-летняя учительница из Калифорнии Мика Йонеда получила год тюрьмы за совращение 15-летнего школьника, сообщает KSBW.
Женщину арестовали в январе и обвинили по 16 пунктам, связанным с сексуальным насилием над несовершеннолетним. Следствие установило, что преступления происходили в 2022—2023 учебном году, когда Йонеда преподавала в средней школе города Вудленд.
Расследование началось после того, как пострадавший подросток дал показания. По словам прокурора округа Монтерей, учительница злоупотребила доверием семьи школьника и на протяжении года вступала с ним в отношения.
Также выяснилось, что Йонеда подрабатывала репетитором, и следователи не исключают, что жертв могло быть больше.
После признания вины суд приговорил женщину к одному году лишения свободы и запретил приближаться к пострадавшему на протяжении 10 лет. Кроме того, Йонеду внесут в реестр лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности.
Читайте также: Две жизни, одна тень насилия: мрачная история серийных убийц братьев Рэйнс.