Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли при столкновении с фурой в Амурской области. Фото

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузовика Volvo на трассе «Чита — Хабаровск» в Амурской области. Прокуратура Архаринского района взяла расследование инцидента на особый контроль, сообщили в надзорном ведомстве.

Четыре человека погибли в ДТП с фургоном на трассе «Чита — Хабаровск».

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузовика Volvo на трассе «Чита — Хабаровск» в Амурской области. Прокуратура Архаринского района взяла расследование инцидента на особый контроль, сообщили в надзорном ведомстве.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте», — сообщается в telegram- канале прокуратуры Амурской области. Авария произошла утром 31 октября на 1668-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля и трое пассажиров Toyota Ipsum погибли на месте. Водитель грузовика Volvo не пострадал.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Архаринского района Дмитрий Третьяков. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.