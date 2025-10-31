Четыре человека погибли при столкновении с фурой в Амурской области. Фото

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте», — сообщается в telegram- канале прокуратуры Амурской области. Авария произошла утром 31 октября на 1668-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля и трое пассажиров Toyota Ipsum погибли на месте. Водитель грузовика Volvo не пострадал.