Четыре человека погибли при столкновении с фурой в Амурской области. Фото

Четыре человека погибли в ДТП с фургоном на трассе «Чита — Хабаровск».
Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузовика Volvo на трассе «Чита — Хабаровск» в Амурской области. Прокуратура Архаринского района взяла расследование инцидента на особый контроль, сообщили в надзорном ведомстве.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте», — сообщается в telegram- канале прокуратуры Амурской области. Авария произошла утром 31 октября на 1668-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля и трое пассажиров Toyota Ipsum погибли на месте. Водитель грузовика Volvo не пострадал.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Архаринского района Дмитрий Третьяков. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.