В Приамурье четыре человека погибли в лобовом ДТП с легковушкой и грузовиком

Смертельная авария произошла утром 31 октября на федеральной трассе «Чита — Хабаровск» в Амурской области. На 1668-м километре столкнулись Toyota Ipsum и грузовик Volvo. Все четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте.

Источник: Life.ru

«Водитель грузового автомобиля не пострадал», — сообщили в прокуратуре Амурской области.

На место ДТП выехал прокурор Дмитрий Третьяков, чтобы лично проконтролировать ход проверки. Правоохранители выясняют причины аварии. Как уточнили в надзорном ведомстве, предварительно, один из водителей мог выехать на встречную полосу.

Ранее Life.ru писал, что восемь человек, включая ребёнка, пострадали в аварии с туристическим автобусом в Приморье. Автобус, следовавший из Китая, столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.