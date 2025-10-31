В Приамурье четыре человека погибли в лобовом ДТП с легковушкой и грузовиком

«Водитель грузового автомобиля не пострадал», — сообщили в прокуратуре Амурской области.
На место ДТП выехал прокурор Дмитрий Третьяков, чтобы лично проконтролировать ход проверки. Правоохранители выясняют причины аварии. Как уточнили в надзорном ведомстве, предварительно, один из водителей мог выехать на встречную полосу.
Ранее Life.ru писал, что восемь человек, включая ребёнка, пострадали в аварии с туристическим автобусом в Приморье. Автобус, следовавший из Китая, столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно.
