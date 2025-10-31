Крокодил набросился на рабочего и утащил его в реку — тело ищут до сих пор

Инцидент произошёл недалеко от города Макассар. Мужчина по имени Мухлис Тентра вместе с коллегами обрабатывал сорняки гербицидом. Когда он подошёл к реке, чтобы набрать воду в опрыскиватель, из воды выскочил крокодил и утащил его. Всё случилось на глазах напарника, который находился неподалёку.