Крокодил набросился на рабочего и утащил его в реку — тело ищут до сих пор

В Индонезии крокодил напал на 47-летнего рабочего плантации по выращиванию масличных пальм.

В Индонезии крокодил напал на 47-летнего рабочего плантации по выращиванию масличных пальм. Об этом сообщает The Borneo Post.

Инцидент произошёл недалеко от города Макассар. Мужчина по имени Мухлис Тентра вместе с коллегами обрабатывал сорняки гербицидом. Когда он подошёл к реке, чтобы набрать воду в опрыскиватель, из воды выскочил крокодил и утащил его. Всё случилось на глазах напарника, который находился неподалёку.

На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Ведутся поиски тела, однако пока результатов нет.

Представитель пожарно-спасательной службы отметил, что операции мешает слабый мобильный сигнал — на плантации практически нет связи.

