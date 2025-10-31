Ричмонд
Четыре человека погибли в ДТП с фурой и легковушкой в Приамурье

На трассе «Чита — Хабаровск» столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области на трассе «Чита — Хабаровск» четыре человека погибли в аварии. Об этом 31 октября проинформировала прокуратура в Telegram-канале.

Так, утром на 1668-м километре трассы легковой автомобиль Toyota Ipsum столкнулся с грузовиком Volvo. Предварительная причина — выезд на полосу встречного движения.

«Водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал», — следует из сообщения прокуратуры.

Уточняется, что координацию работы правоохранителей на месте ЧП осуществляет районный прокурор Дмитрий Третьяков. При этом обстоятельства аварии выясняются, а проводимая проверка находится на контроле прокуратуры.

Ранее, 29 октября, на 334-м километре федеральной трассы «Кавказ» в Минеральных Водах произошло серьезное ДТП. Экскурсионный автобус с 18 детьми попал в аварию по вине водителя легкового автомобиля, который скончался на месте.