Четыре человека погибли в ДТП с фурой и легковушкой в Приамурье

В Амурской области на трассе «Чита — Хабаровск» четыре человека погибли в аварии. Об этом 31 октября проинформировала прокуратура в Telegram-канале.
Так, утром на 1668-м километре трассы легковой автомобиль Toyota Ipsum столкнулся с грузовиком Volvo. Предварительная причина — выезд на полосу встречного движения.
«Водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал», — следует из сообщения прокуратуры.
Уточняется, что координацию работы правоохранителей на месте ЧП осуществляет районный прокурор Дмитрий Третьяков. При этом обстоятельства аварии выясняются, а проводимая проверка находится на контроле прокуратуры.
Ранее, 29 октября, на 334-м километре федеральной трассы «Кавказ» в Минеральных Водах произошло серьезное ДТП. Экскурсионный автобус с 18 детьми попал в аварию по вине водителя легкового автомобиля, который скончался на месте.