Суд Москвы арестовал психолога Рудницкую по делу о торговле детьми

Столичный суд принял решение отправить под арест клинического психолога, председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую.
— Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года, — говорится в материалах дела.
Психолог обвиняется в торговле детьми (статья 127.1 УК РФ). Адвокат, в свою очередь, пообещал, что добьется обжалования ареста.
Рудницкая живет в подмосковной Истре. На иждивении у женщины находится 12 детей возрастом от трех до 17 лет, передает ТАСС.
