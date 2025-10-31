Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте водительница едва не сбила пешехода на «зебре»: она отделается лишь штрафом

Vaib.uz (Узбекистан. 30 октября). В соцсетях на днях появилось очередное тревожное видео, снятое на дорогах Ташкента: водительница едва не сбила девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. На кадрах отчетливо видно, как машина игнорирует красный сигнал светофора и продолжает движение, чуть не задевая человека. Ещё секунда — и трагедии не избежать.

Источник: Vaib.Uz

Правоохранителям удалось оперативно установить личность водителя — за рулём оказалась женщина, только недавно получившая права. В отношении неё был составлен административный протокол за проезд на красный свет. Однако за такое нарушение предусмотрен только штраф — никаких других серьёзных санкций не последует.

Сама водитель пояснила, что в тот момент просто задумалась и не заметила запрещающий сигнал. Хочется верить, что подобная «задумчивость» больше не повторится, ведь на кону жизни и здоровье людей.